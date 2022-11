Emirati Arabi – Argentina 0-5: doppietta di Di Maria e gol di destro di Messi – VIDEO

È serata di amichevoli per molte delle Nazionali pronte a scendere in campo per i Mondiali in Qatar. Ha giocato anche l’Argentina che ha travolto per 5-0 gli Emirati Arabi Uniti. L’undici di Scaloni aveva messo a segno un poker già alla fine del primo tempo, poi l’ha chiusa Correa

La formazione dell’Argentina

Argentina 4-3-3: Emiliano Martinez; Foyth, Otamendi (46′ Pezzella), Lisandro Martínez, Acuña (46′ Correa); De Paul, Paredes (75′ G. Rodrguez), Mac Allister (46′ Montiel); Messi (46′ Molina), Julian Alvarez (51′ E. Fernandez), Di Maria. Ct. Scaloni

Apre le marcature Alvarez al 17′, alla goleada partecipano lo juventino Di Maria, autore di una doppietta (25′ e 36′), e l’interista Correa (60′), a segno anche Messi con una rete di destro.

Primo gol di Di Maria