CorSport: a 36 anni Giroud continua ad aver fame e a segnare gol da cineteca

Il suo arrivo in Serie A è stato sottovalutato, nonostante il curriculum. I numeri dicono che questa è la sua miglior stagione dal 2015-16

Olivier Giroud sempre più al centro del progetto del Milan. I rossoneri sono stati alle prese per anni con la maledizione della maglia numero 9, scrive il Corriere dello Sport, ma ormai il tabù, grazie al francese, è caduto. Grazie ai gol di Giroud il Milan ha vinto lo scudetto, l’anno scorso. E quest’anno il francese sta andando ancora meglio.

“Sono già 9 le reti tra campionato e Champions League in 18 apparizioni, e vanno aggiunti 4 assist preziosi per le

reti dei compagni di squadra. L’attuale rendimento di Giroud risulta essere il migliore dalla stagione 2015-16 quando in 18 partite giocate con la maglia dell’Arsenal aveva segnato 11 gol, ma non aveva fornito nessun passaggio vincente”.

Il suo arrivo in Serie A è stato sottovalutato, scrive il quotidiano sportivo, e invece Giroud sta stupendo tutti per i risultati, le prestazioni e l’enorme fame che mostra a 36 anni.

“Probabilmente l’arrivo di Giroud nel campionato italiano è sempre stato sottovalutato. Il curriculum e la storia del francese evidenziavano invece che Olivier ha sempre segnato gol decisivi, ha vinto trofei prestigiosi come la Coppa del Mondo e la Champions League, ma soprattutto è un giocatore difficile da marcare”.

“In Italia continua a stupire la sua dedizione al lavoro e la fame con cui sta azzannando quest’avventura in rossonero.

A 36 anni Giroud segna ancora dei gol da cineteca, come l’ultimo realizzato in casa contro lo Spezia allo scadere, ma anche come i quattro infilati a Dinamo Zagabria e Salisburgo, che hanno portato a tre vittorie nel girone di Champions”.