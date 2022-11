Come il Qatar compra i tifosi per farli assistere al Mondiale

I tanti video usciti nelle ultime ore riprendono sempre gli stessi tifosi ma con maglie diverse. Qatar 2022 ancora al centro delle polemiche.

Nelle ultime ore tantissimi video sui vari social come Tik Tok e Instagram stanno evidenziando come i tifosi presenti in Qatar siano totalmente falsi. A meno di 3 giorni dall’inizio del Mondiale si vedono vari tifosi di tutte le squadre partecipanti in festa per le strade. Almeno è questo quello che il canale ufficiale di Qatar 2022 sta raccontando ma la verità potrebbe essere un’altra.

Su TikTok, si stanno diffondendo numerosi video di presunti sostenitori delle diverse nazionali. Dovrebbero essere tifosi argentini, inglesi, brasiliani, portoghesi o spagnoli, ma in realtà sembrano sempre le stesse persone vestite con le divise dei vari paesi.

Non è la prima volta in cui le autorità del Qatar vengono accusate di assumere finti tifosi, nel tentativo di far apparire pieni i loro stadi. Già nel 2014 i qatarioti vennero accusati di aver pagato dei tifosi per farli assistere a delle partite di beach volley. Questa volta però, le autorità si sono mosse ancora prima del calcio d’inizio inaugurale dei Mondiali.

I just love how Qatar is paying #Indian people to pretend to be supporters from other countries, in order to make the #WorldCup2022 seem not so lame 😂#Qatar2022 #Qatar #WorldCup2022 pic.twitter.com/0mtZ8B6r60 — Raoul (@RaoulTheGerman) November 14, 2022

Secondo la maggior parte dei media i tifosi sono stati ingaggiati dall’organizzazione per riempire gli stadi e far parlare ancora di più la stampa. Una decisione anche legata agli scandali che non hanno fatto nascere questo mondiale sotto una buona stella, con la vicenda delle morti sul lavoro. e immagini delle diverse tifoserie si ripetono infatti sempre uguali, con le stesse inquadrature e quasi identiche azioni da parte delle persone coinvolte. Il comportamento stesso dei tifosi sembra essere stato attentamente curato e studiato da un regista.