Qatar 2022, gli organizzatori minacciano e interrompono una troupe danese (poi si scusano)

Si sono avvicinati minacciando di rompere le telecamere. In un secondo momento sono arrivate le scuse

Gli organizzatori della Coppa del Mondo si sono scusati con un’emittente televisiva danese durante una trasmissione in diretta da una strada di Doha che è stata interrotta da funzionari di Qatar 2022. Gli operatori sono stati minacciati dalle autorità qatariote che hanno minacciato di rompere la loro attrezzatura fotografica. A riportare la notizia è il Guardian.

I giornalisti del canale TV2 sono stati fermati nella tarda serata di martedì, ha ammesso in un comunicato il Supreme Committee for Delivery & Legacy. “Dopo l’ispezione dell’accredito valido per il torneo e del permesso di ripresa della troupe, la sicurezza ha presentato delle scuse all’emittente prima che la troupe riprendesse la propria attività“, hanno detto gli organizzatori.

Il giornalista Rasmus Tantholdt era in diretta quando tre uomini si sono avvicinati dietro di lui su un carrello elettrico e hanno cercato di bloccare l’obiettivo della telecamera. “Hai invitato il mondo intero a venire qui, perché non possiamo filmare? È un luogo pubblico”, si è sentito dire Tantholdt in inglese. “Vuoi rompere la fotocamera, vuoi romperla? Ci stai minacciando spaccando la telecamera?”

Nel frattempo, l’allenatore della Norvegia, Stale Solbakken, ha accusato il calcio di non aver fatto abbastanza per impedire al Qatar di ospitare la fase finale. Lise Klaveness, presidente della Federcalcio norvegese, ha parlato con forza dell’assegnazione del torneo allo stato del Golfo al Congresso Fifa di marzo, e la nazione invierà un solo membro dello staff, un analista per gestire il dominio sull’Euro 2024 qualificazioni avversarie Spagna. Le polemiche su Qatar 2022 sembrano non placarsi.