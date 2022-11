As presenta Kim: il “mostro” coreano che eclissa il talentuoso Son

As presenta il difensore del Napoli, Kim Min-Jae: è il mostro coreano che eclissa Son. Il quotidiano spagnolo elogia le capacità del centrale del Napoli, che in Serie A sta facendo faville e riporta alcune considerazioni di Osmar Ibanez, l’unico calciatore spagnolo che gioca in Corea e che conosce Kim perché ha giocato nelle competizioni asiatiche per otto anni. Di Kim, Ibanez dice:

«Quando hai Kim Min-jae davanti a te è come se un camion ti investisse. Ti travolge».

Il quotidiano spagnolo continua:

“Il sudcoreano comanda col pugno di ferro nella difesa del Napoli, leader autoritario della Serie A”.

“I suoi 190 centimetri e la velocità nelle azioni difensive hanno fatto sembrare una beffa i 18 milioni di euro che il Napoli ha versato al Fenerbahce. Kim Min-jae è una delle star della Corea del Sud. In effetti, sta facendo impallidire il talentuoso giocatore del Tottenham Son”.

Ora Kim è atteso alla prova del Mondiale in Qatar. As conclude:

“Il Qatar prende in esame un giocatore che Özil, ai tempi del calcio turco, aveva già paragonato a Sergio Ramos”.

Oggi La Faz inserisce il difensore del Napoli tra i sette giocatori da tenere d’occhio al Mondiale. Con lui ci sono la stella qatarina Akram Afif, il ghanese di Bilbao Inaki Williams, l’iraniano Mehdi Taremi, il danese Eriksen, il brasiliano Dani Alves, il portiere australiano Andrew Redmayne.

Di Min-jae il quotidiano tedesco scrive:

La nazionale tedesca non ha conosciuto il “mostro” quattro anni fa (in occasione della storica sconfitta: anche la Germania ha avuto la sua Corea, ndr). Lo shock che Joachim Löw subì nell’ultima partita del girone persa 2-0 contro la Corea del Sud è stato sufficiente anche senza Kim. Per la prima volta la Germania è stata eliminata così presto in un Mondiale. Kim Min-jae guardava la partita dal letto. Il difensore, soprannominato “il mostro” per la sua altezza di 1,89 metri e della sua velocità, soffriva di una lacerazione dell’attaccatura del perone. Adesso è ai suoi primi Mondiali e, insieme a Son Heung-min del Tottenham Hotspur, è la stella dei sudcoreani.

E ancora: