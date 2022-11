Il ministro dello Sport: «Caso d’Onofrio? Occorre recuperare la credibilità». E sullo scandalo ginnastica: «Credo nelle pene giuste, non in quelle esemplari».

Abodi: «Niente rateizzo tasse per la Serie A, ma favoriremo la competitività del calcio».

Domattina alle 10 il Consiglio della Figc si riunirà per discutere lo spinoso caso di Rosario D’Onofrio. Il procuratore capo dell’Aia è stato arrestato nei giorni scorsi per traffico internazionale di droga.

Sul tema è intervenuto il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Il ministro ha parlato a margine della cerimonia dei Collari d’Oro.

«Mi aspettavo la tempestività che si è determinata in un consiglio straordinario annunciato nel giro di 24 ore. Mi aspetto l’ascolto di chi avrà necessità e la voglia di parlare. Si deve sentire libero di poter parlare, perché il nostro mondo deve abbandonare le zone grigie. Dobbiamo recuperare la credibilità e riaffermare la reputazione che passa attraverso la trasparenza, la sincerità e anche la tempistica».

Abodi è intervenuto anche nello scandalo che vede coinvolta la ginnastica, con gli abusi denunciati dalle Farfalle. Ha espresso la sua solidarietà verso le atlete che hanno denunciato ed ha aggiunto:

«Mi auguro che con la dovuta trasparenza e determinazione chi ha qualcosa da dire lo dica e chi deve valutare lo valuti. Credo nelle pene giuste, non in quelle esemplari. I ragazzi e le ragazze devono sentirsi rispettati e liberi di denunciare. E’ necessario che non si superino certi limiti».

Sulla rateizzazione delle tasse per i club di Serie A:

«Se c’è la possibilità di rateizzare le tasse per i club? Il governo è compatto sulla posizione che io ho rappresentato e credo che la decisione assunta tutti insieme è che, pur tenendo conto delle specificità, lo sport fa parte della società, e quindi le imprese sportive a ogni livello, anche industriale più alto, sono esattamente come le altre imprese che danno vita al lavoro quotidiano del paese. Cercheremo di varare un provvedimento che metta tutti sullo stesso piano ma il Governo varerà un pacchetto di norme che aiuteranno la competitività del prodotto sportivo italiano a partire da quello più esposto dal punto di vista industriale che è quello del calcio, a partire dalla serie A».