Zielinski: «All’anno scorso non ci penso proprio più»

Piotr Zielinski è stato intervistato da Dazn nel pre-partita di Napoli-Bologna. Il polacco sta vivendo un vero e proprio magic moment. In 13 partite ha segnato 4 gol e siglato 6 assist tra campionato e Champions. E rispetto alla passata stagione gioca più arretrato, perché fa la mezzala mentre l’anno scorso era impiegato più frequenCtemente come trequartista.

Le parole di Zielinski a Dazn, che gli fa notare proprio il miglioramento nel suo rendimento rispetto all’anno scorso.

«Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso? Mah, non lo so. All’anno scorso francamente non ci penso proprio più. Non è stato tutto l’anno così buio, solo la seconda parte è stata sotto il mio livello. Ma sono contento per questa stagione, per quello che stiamo facendo. E cerco sempre di migliorarmi. Il Bologna in crisi? Non dobbiamo pensarci, dobbiamo fare la nostra partita e vincerla, a prescindere dall’avversario».