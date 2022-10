Spalletti sulla sua ammonizione: “Ne ho parlato con Irrati perché lui è un arbitro forte”

A Radio Rai: «Dovevamo sfruttare quelle poche concessioni della Roma. Quelle due-tre volte ci siamo fatti trovare pronti all’appuntamento»

Nel post-partita di Roma-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai:

“Siamo stati bravi a evitare le trappole dentro il campo, sintomo di maturità e a saper interpretare momenti che possono essere differenti a quello che sei bravo a fare tu. Molto bene, quando spingeva Di Lorenzo Olivera era vicino ai due centrali e viceversa. I centrocampisti hanno sempre fatto questo filtro sulla trequarti per non lasciare scoperto lì, perché loro sono bravi con Pellegrini e i due attaccanti a crearsi gli spazi per ribaltare velocemente l’azione. Dovevamo sfruttare quelle poche concessioni che la Roma, avendo preparato molto bene la partita, ci faceva. Quelle due-tre volte ci siamo fatti trovare pronti all’appuntamento”

Perché sono stato ammonito?

“Perché Irrati ha interpretato che ce l’avessi col quarto uomo e il guardalinee. Poi all’ultimo se ne è parlato, perché secondo me lui è un arbitro forte e sa riconoscere. Non fa niente, sono cose normali”.