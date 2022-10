Ronaldo va negli spogliatoi prima del 90′. I tifosi dello United insorgono

«Come un bambino petulante, dovrebbe lasciare lo United per il bene di se stesso e della sua reputazione». ten Hag: «Me ne occuperò domani».

Ronaldo-United, la telenovela infinita. Ieri un nuovo capitolo. La squadra di ten Hag ha vinto 2-0 sul Tottenham senza Cristiano, rimasto in panchina e così il portoghese, ovviamente irritato per il fatto di non giocare, ha abbandonato la sua postazione ed è tornato negli spogliatoi prima che finisse il match. All’89’ semplicemente non ha più resistito.

Al termine della partita la stampa ne ha chiesto conto a ten Hag.

«L’ho visto, ma non gli ho parlato. Me ne occuperò domani, non oggi. Oggi festeggiamo questa vittoria, voglio mantenere l’attenzione sulla squadra e una magnifica prestazione da parte di tutti gli 11 giocatori e dei sostituti che sono entrati. E’ stata una prestazione di squadra».

E’ la seconda volta che Ronaldo lascia una partita dello United senza il permesso di ten Hag. Era accaduto anche a luglio, quando era andato via durante l’amichevole contro il Rayo Vallecano, perché l’allenatore lo aveva sostituito. All’epoca, Ten Hag definì l’incidente “inaccettabile”, ma sottolineò anche che Ronaldo non era stato l’unico giocatore dello United ad essere andato via in anticipo.

Il gesto di Ronaldo non è piaciuto per niente ai tifosi dello United che sui social sono letteralmente insorti contro il campione portoghese. Qualcuno lo ha definito come «un bambino petulante».

«Ronaldo dovrebbe lasciare il Manchester United per il bene di se stesso e della sua reputazione».

Ecco alcuni dei commenti social:

«Sta rovinando la sua reputazione con lo United, è una leggenda ma ora è appannato e questa è la cosa triste per cui sarà ricordato dai giovani tifosi». «Ronaldo è una vergogna! Sta solo creando problemi alla squadra». «Una bella vittoria e Ronaldo ha dovuto rovinare i festeggiamenti». «Opinione impopolare. Ronaldo è l’atleta più EGOISTA nella storia dello sport».