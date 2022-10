Damascelli su Il Giornale. Non si sa con quali meriti Italiano risulti tra i primi cinquanta allenatori europei, visto che dopo Vlahovic la Fiorentina è evaporata

Su Il Giornale, Tony Damascelli analizza la giornata di campionato che sta per iniziare. In programma c’è Roma-Napoli, una partita che dirà molto delle squadre di Spalletti e Mourinho, oltre che del campionato. Ma anche gli impegni di Juve e Inter non sono da sottovalutare. Inzaghi e Allegri sono chiamati alla prova del 9.

Juventus-Empoli in altri tempi sarebbe un “impegno passeggero”, scrive, ma visto quanto accade alla Continassa è “meglio volare basso”.

In programma c’è anche Milan-Monza, una partita che non c’entra con la classifica.

“Milan-Monza è il riassunto di personaggi e interpreti di un’epoca irripetibile, nessuno avrebbe mai potuto immaginare non l’esordio in A dei brianzoli ma il fatto che oggi questo club sia di proprietà di Silvio e Paolo Berlusconi, con la gestione di Adriano Galliani e ritornino a San Siro contro la squadra della loro vera e illustre carriera calcistica. In caso di gol monzese o milanista come reagirà Galliani? Roba buona per romantici, nostalgici e gossippari, comunque Pioli bada al sodo, il Milan può riaffiancare per una notte il Napoli”.

Su Fiorentina-Inter, Damascelli si chiede come sia possibile che Italiano sia tra i primi 50 allenatori europei, visto che la sua Fiorentina è evaporata dopo l’addio di Vlahovic, passato alla Juventus.

“Della squadra viola c’è poco da dire se non che Italiano risulta tra i primi cinquanta allenatori europei, non si sa bene con quali meriti, visto che, partito a gennaio Vlahovic, la Fiorentina è evaporata e oggi viaggia al dodicesimo posto, con un football soltanto assatanato e poco produttivo”.

E infine Atalanta-Lazio e Roma-Napoli. La partita dell’Olimpico dirà molto sia del campionato, sia della diversa strategia dei due allenatori, Spalletti e Mourinho. La vittoria dell’uno o dell’altro dirà se valgono più le parole furbe che utilizza il tecnico della Roma o le lezioni pratiche di calcio, che Spalletti dà sul campo con il suo Napoli. Napoli capolista in campionato e Champions.

“Il calendario sfalsato e “falso” non ha pause fino a lunedì sera ma domenica prevede due incontri che potranno già dare risposte certe, Atalanta-Lazio mette di fronte le due squadre che, con il Napoli, giocano il migliore calcio, a sera Roma-Napoli dirà se valgono di più le parole furbe di Mourinho o le lezioni pratiche di Spalletti”.