In conferenza. «Kalidou viene da una squadra in cui era molto in fiducia, ha capito di dover un aspettare un po’ ma è un calciatore incredibile»

Il tecnico del Chelsea Graham Potter è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di Champions contro il Milan. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

A Potter viene chiesto di Koulibaly, che al Chelsea, dal suo arrivo, sta giocando molto poco. L’ex centrale del Napoli è intervenuto in conferenza insieme all’allenatore ex Brighton.

«Sono rimasto impressionato da Kalidou e dalla sua personalità. Si sta allenando molto bene. Koulibaly viene da una squadra in cui era molto in fiducia, ma in Premier League le cose sono un po’ diverse. È normale che voglia giocare, tutti dicono che vogliono giocare sempre, ma Kalidou ha capito che ha dovuto aspettare un po’. È un giocatore incredibile e presto giocherà, arriverà sicuramente il suo momento»

Gli viene chiesto anche di Ronaldo. È un fatto notorio che sia stato Tuchel a insistere perché il portoghese non venisse ingaggiato dei Blues. Le sue parole:

«Non parlo di altri calciatori… Ho tantissimo rispetto per Cristiano, ma se non sono miei giocatori io non posso commentare».

Potter sta dando più fiducia a Kepa rispetto a Tuchel.

«Kepa si sta divertendo, gli stiamo dando l’opportunità di giocare. Anche Mendy sta rientrando. Crediamo in entrambi i nostri portieri, e che entrambi siano in fiducia è positivo per la squadra».