Koulibaly: «Sta a me dimostrare a Potter che merito di giocare, su questo non ci saranno problemi»

A Le Quotidien: «È normale che all’inizio il tecnico si affidi a giocatori abituati allo stemma del Chelsea, quando sarò al 100% giocherò di nuovo»

In un’intervista a Le Quotidien, Kalidou Koulibaly si è detto convinto del fatto che riuscirà a dimostrare a Potter, nuovo allenatore del Chelsea, di meritarsi una maglia da titolare. Acquistato in estate dai Blues, Koulibaly è stato messo in panchina dall’allenatore che ha sostituito Tuchel.

“Il nuovo allenatore è arrivato con delle buone idee. È un vero allenatore. Ha fatto delle cose buone con il Brighton. Ora è un allenatore del Chelsea. Lui ha delle linee guida, delle aspettative. Sta a me avere pazienza, sta a me dimostrare che merito di giocare, dimostrare in allenamento che l’allenatore può fidarsi di me. Rispetto a questo non ci saranno problemi. Siamo anche alle prime settimane, è normale che il tecnico si affidi a giocatori abituati allo stemma del Chelsea e che ci sono da moltissimo tempo. Quando sarò al 100% non ci saranno problemi, giocherò di nuovo”.