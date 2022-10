Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 12 gol tra tutte le competizioni in questa stagione (7 reti e 5 assist), più di qualsiasi altro giocatore della Serie A. È la statistica pubblicata su Twitter da Opta , che rende ulteriore giustizia da un calciatore che è l’indiscusso craque di questo inizio di stagione, per quanto riguarda il calcio italiano ma probabilmente anche il calcio europeo. Ieri, nella sfida contro l’Ajax, Kvara ha prima servito l’assist per il 2-0 firmato da Raspadori, e poi ha realizzato la sua prima rete su rigore in maglia azzurra.