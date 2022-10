Ad Amazon Prime: «Io o qualcun altro, qualcuno doveva calciarlo. Non è importante chi lo abbia calciato stasera o chi lo farà in futuro»

Nel post-partita di Napoli-Ajax 4-2, l’attaccante georgiano del Napoli, Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime. Kvaratskhelia è stato incoronato man of the match. La sua partita è stata straordinaria ed ha segnato anche dal dischetto. E’ stato proprio lui a chiedere a Victor Osimhen la possibilità di calciare il rigore concesso al Napoli. L’attaccante nigeriano, infatti, subito dopo il fischio dell’arbitro, si era impossessato del pallone determinato a tirare lui. Ma è stato molto bravo e disponibile a lasciare il campo al compagno che glielo aveva chiesto. Nelle pagelle pubblicate questa mattina, abbiamo indicato quel momento come una fotografia dell’ambiente sano e privo di scorie o protagonismi che si è creato quest’anno nello spogliatoio del Napoli.

Ai microfoni di Amazon Prime, Kvaratskhelia commenta proprio il rigore calciato e segnato contro l’Ajax, ieri sera.

“Felice di giocare in questo stadio, l’atmosfera è pazzesca. Obiettivi? Ora guardiamo ai prossimi impegni in Serie A, è giusto pensare a quelli. Il rigore? Non è importante chi abbia calciato il rigore, io o qualcun altro, siamo una squadra, qualcuno dovevo calciarlo. Non è importante chi lo abbia calciato stasera o chi lo farà in futuro”.

Ad Amazon Prime ha parlato anche Piotr Zielinski, autore dell’assist per il gol di Lozano, il primo ad aprire i giochi, ieri sera.

“E’ stata una bellissima serata. Raggiungere la qualificazione dopo quattro partite in un gruppo così forte significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il nostro obiettivo è sempre vincere, vogliamo che i nostri tifosi siano sempre contenti perché sono fantastici”.