Il prezzo dei biglietti non era affatto alto, anzi: appena 100 euro per la Posillipo, sconti del 20% agli abbonati. E infatti sarà pienone

Napoli-Ajax, oltre 50mila biglietti venduti: sarà tutto esaurito. Sono andati a ruba i biglietti per la partita di Champions Napoli-Ajax in programma mercoledì prossimo alle 18.45. Oltre 50mila i biglietti venduti. Ormai le polemiche degli anni scorsi sono un lontano ricordo. Napoli desidera andare allo stadio. Molte cose sono cambiate, come scritto in quest’articolo del Napolista. È cambiato l’approccio: non solo tifoso, lo spettatore è consumatore, cliente, sceglie lo spettacolo cui assistere.

Quel pubblico non vive di “pane e pallone” come con pigrizia intellettuale si continua a scrivere. Non sono “tifosi a prescindere” che affollano lo stadio perché “innamorati eterni” di questa squadra. Sono nella stragrande maggioranza, come in tutta Italia, clienti e spettatori esigenti, prima che tifosi. Come al cinema, al teatro o ad un concerto scelgono, di volta in volta, se e quale biglietto acquistare. Non c’è dunque da farsi illusioni. Se non si innalza stabilmente la qualità media dello spettacolo offerto sui nostri campi da gioco ‘a nuttata è difficile da “passare” per il calcio italiano.

E il dato è favorito anche dai prezzi. Che qualcuno ha definito alti perché le curve superiori costavano 50 euro. Ma è una visione sia primitiva in sé, e per fortuna in questo periodo questa visione in città è fortemente minoritaria, oltre che superata dal mercato. Chi vuole assistere a una partita di Champions di una delle squadre più forti d’Europa – il Napoli – sa che deve pagare almeno 50 euro se vuole stare in uno dei settori superiori. La Tribuna Posillipo è molto vantaggiosa: appena 100 euro per il settore più prestigioso dello stadio. Non bisogna poi dimenticare che gli abbonati hanno il 20% di sconto.

Questi i prezzi dei biglietti

Per quanto riguarda la tariffa intera, i prezzi sono i seguenti: un tagliando per la Tribuna Posillipo costa 100 euro, mentre uno per la Nisida 75. La Tribuna Family è acquistabile a 10 euro (5 per gli under 12). I Distinti superiori costano 70 euro, mentre quelli inferiori sono in vendita a 35 euro. Curve superiori a 50 euro e curve inferiori alla metà, ovvero 25 euro.