“Le forze dell’ordine trattano le grandi folle come una minaccia, e trasforma una partita in un pericolo. E poi danno la colpa dei morti ai tifosi”

Cosa accomuna l’assurda strage allo stadio Kanjuruhan di Malang, in Indonesia, con quella allo stadio Olembé in Camerun (dove otto persone sono morte a gennaio durante la Coppa d’Africa) a quella potenziale della finale di Champions a Parigi? La polizia. La (mala)gestione dell’ordine e della folla. Lo sottolinea il New York Times in un pezzo il cui titolo dice già tutto: “La morte è rara nelle partite di calcio, ma una polizia aggressiva può far esplodere una partita”.

E’ un “tropo” che “risale a più lontano”, scrive il Nyt. “Ad esempio, a Port Said, in Egitto, dove nel 2012 sono rimasti uccisi 74 tifosi; a Sheffield, in Inghilterra, dove 97 tifosi del Liverpool sono andati a una partita di calcio all’Hillsborough Stadium e non sono mai tornati a casa, nel 1989. Si tratta di incidenti rari, data la dimensione globale di questo sport, ma legati da un filo conduttore. Quando si verificano tragedie nel calcio, tendono a non essere il risultato della violenza dei tifosi, ma di uno stile troppo zelante. E, a volte, aggressivo di polizia che tratta una grande folla come una minaccia e trasforma una partita in un pericolo”.

E’ colpa, di “una mentalità troppo spesso troppo orientata all’ordine pubblico, piuttosto che alla sicurezza”, afferma Owen West, docente di polizia presso la Edge Hill University di Ormskirk, in Inghilterra. “Puoi vedere ufficiali in completo equipaggiamento antisommossa, munizioni per il controllo della folla. Diventa una profezia che si autoavvera. Troppo spesso, è in realtà l’azione della polizia che innesca la reazione avversa tra la folla”.

“L’uso dei gas lacrimogeni ha ricordato soprattutto le scene caotiche di Parigi per la finale di Champions League di quest’anno, tra Real Madrid e Liverpool. La Uefa, l’organo di governo del calcio europeo, ha visto due delle sue precedenti partite clou rovinate dall’incapacità di gestire un pubblico del tutto previsto”. Una è stata la finale degli Europei.

“Parigi, però, è stata la più preoccupante di tutte. Le autorità francesi hanno incanalato decine di migliaia di tifosi del Liverpool attraverso stretti passaggi, causando colli di bottiglia all’ingresso dello stadio. Molti tra la folla hanno aspettato per ore ai cancelli che si sono aperti solo pochi minuti prima dell’inizio della partita. O che non si sono aperti affatto”.

Per il Nyt il comportamento della Uefa e del governo francese – incolpare subito i tifosi – è simile a quello delle autorità indonesiane, che “hanno incentrato la colpa per la morte di almeno 125 tifosi su quei tifosi che avevano invaso il campo di gioco allo stadio Kanjuruhan dopo una partita di campionato indonesiano tra Arema e Persebaya Surabaya, piuttosto che sugli ufficiali che avevano cercato di affrontare quell’offesa sparando gas lacrimogeni in una zona dalla quale non c’era facile scampo”.