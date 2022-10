Giuntoli: «Elmas ha voluto fare una battuta, non bisogna esagerare»

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato intervistato nel pre-partita di Napoli-Bologna da Dazn.

Sulle insidie della partita coi felsinei.

«Ogni partita dopo la Champions è sempre complicata e difficile: bisogna riorganizzare le idee e recuperare energie, che ne abbiamo spese tante. Giochiamo con una squadra che non sta facendo tantissimi risultati ma che ha calciatori molto bravi e un allenatore con delle ottime idee, sta facendo buone prestazioni. Non bisogna farsi ingannare».

Sulle prestazioni di Lobotka.

Giuntoli è stato sollecitato anche sulla polemica scoppiata intorno ad Elmas per la storia pubblicata su Instagram, in cui il macedone ha ironizzato sullo scarso impiego dell’ultimo periodo.

«Eljif viene da una stagione straordinaria. L’anno scorso ha fatto 7 reti 5 assist, partendo molto spesso dalla panchina. È un ragazzo incredibile, molto forte. In quel momento lì probabilmente ha voluto fare una battuta, visto che non riesce a dare del suo meglio in campo. Se è stato preso male non ci interessa, non bisogna esagerare».