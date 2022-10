La storia polemica di Elmas sui social: «Il mio primo amore (la panchina)»

Sul Corriere della Sera il mal di pancia del centrocampista. “Il gruppo prima di tutto, anche se non manca il malumore di chi gioca poco”.

Nel Napoli di Luciano Spalletti non esiste distinzione tra titolari e riserve. L’allenatore lo ha chiarito più volte e anche ieri, in conferenza stampa, ha evidenziato che la forza della squadra sta proprio nel fatto che ciascun giocatore cerca di mettere sempre qualcosa in più per contagiare i compagni. Chiunque subentri dalla panchina vuole dimostrare di poter dare un apporto al gruppo, così ce la mette tutta per fare bene in campo. Ma evidentemente c’è qualcuno che ha un po’ di mal di pancia, scrive il Corriere della Sera, che racconta il caso di Elmas.

Ieri, il centrocampista del Napoli ha pubblicato una storia abbastanza esplicita su Instagram. La foto della panchina con lui che vi si dirige per accomodarsi a guardare i compagni e la scritta eloquente:

«Il mio primo amore (panchina)».

Il quotidiano scrive:

“Il gruppo prima di tutto, anche se non manca il malumore di chi gioca poco. È il caso di Elmas che sui social ha pubblicato una foto della panchina. E ha scritto polemico: il mio primo amore”.

Elmas è stato poco impiegato, finora da Luciano Spalletti. Evidentemente non gradisce lo scarso utilizzo rispetto al minutaggio concesso ai compagni di reparto. Finora è stato impiegato quasi sempre a gara in corso. L’allenatore ha dato la precedenza ad altri titolari nel Napoli, tra i disponibili per quel ruolo.

In estate, a inizio campionato, dopo la vittoria al Maradona contro il Monza, il tecnico aveva detto di Elmas:

«È più trequartista di Zielinski, si muove meglio nello stretto».