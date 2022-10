Garanzini: il football del Napoli è di alto livello, merce rara. Durerà?

Su La Stampa. Sta giocando un calcio di qualità assoluta, ma vedendogli sprecare ieri tutte quelle palle gol il sospetto della cicala è stato inevitabile.

Il football del Napoli è di alto livello, merce rara. Durerà? Se lo chiede Gigi Garanzini su La Stampa, commentando la vittoria della squadra di Spalletti sul Bologna. Il gruppo di Thiago Motta ha messo in difficoltà il Napoli più delle grandi di Europa, ma resta il primato in classifica. Il Napoli, però, spreca troppo. Il calcio che esprime è di altissima qualità, ma le occasioni non concretizzate sono troppe. Da qui quello che Garanzini chiama il sospetto della cicala. E ammonisce: occhio alle formichine, in Serie A ce ne sono. Si tratta di Atalanta, Lazio e Udinese.

Ha fatto ben più fatica contro il modesto Bologna che non con le grandi d’Europa. Ma alla fine la fuga continua, ed è quello che conta per un Napoli un po’ distratto in difesa, parecchio di più in porta, ma soprattutto sprecone davanti alla porta altrui. Sia con le prime che con le seconde linee, perché una volta di più ad impressionare è stata la ricchezza di una rosa che, al di là degli interpreti del momento, si muove in verticale con disarmante facilità. Al di là poi entro certi limiti, perché Kvara ha giocato dal primo all’ultimo minuto e si è perso il conto, oltre a tutto il resto, dei suoi assist profondi e dosati col contagiri. Una volta di più uno spettacolo nello spettacolo, di una squadra che sta giocando un calcio di qualità assoluta. E poiché anche oggi come un tempo l’occhio continua a reclamare la sua parte, è normale che di questo Napoli si parli con entusiasmo. Domandandosi, tutt’al più e con il dovuto rispetto, se è destinato a durare perché un football di questo livello è merce davvero rara. Vedendogli sprecare ieri tutte quelle palle gol il sospetto della cicala è stato inevitabile. Anche perché le formichine non mancano, a cominciare dall’Atalanta Altre formichine da alta classifica sono Lazio e Udinese.