Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Giovanni Galeone, grande amico e mentore di Massimiliano Allegri. Il tema è naturalmente la disfatta della Juventus in Champions contro il Maccabi, ieri.

«La Juventus è scarsa. La partita di ieri lo testimonia. Non so come abbiano fatto a dire ad inizio stagione che questa squadra poteva vincere lo Scudetto. Il calcio che si gioca in Italia è una schifezza. Solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire»