Galeone: «La Juventus, anche con Di Maria, Chiesa, Pogba e gli altri infortunati è una squadra mediocre» 

La Gazzetta dello Sport intervista Giovanni Galeone. Il tema è Massimiliano Allegri e la crisi della sua Juventus.

Se proprio si deve rimproverare qualcosa all’allenatore è di non aver fatto sentire maggiormente la sua voce sul mercato.

«Mi aspettavo facesse sentire di più la sua voce su acquisti e cessioni, invece non mi sembra sia successo. Anche Paredes, di cui si è parlato come fosse un campione, non è di certo Pirlo. Poi andiamo sul presente: i giocatori a disposizione sono questi, al netto degli infortuni, ma è chiaro che quanto stiamo vedendo non può bastare. Allegri dovrebbe fare un miracolo non per passare il girone di Champions, per cui i tanto decantati 10 punti per me potrebbero non bastare, ma anche solo per qualificarsi per la Champions del prossimo anno finendo nelle prime quattro in Serie A».