La Repubblica intervista Ciro Ferrara. Parla del momento disastroso della Juventus, ma anche del Napoli. Una squadra bellissima, la definisce, la migliore squadra d’Europa.

«Che squadra bellissima! Nessuno può nominare quella cosa e non sarò certo io a farlo, però ho sensazioni positive. Si è alzato un vento nuovo. Nessuno avrebbe immaginato un avvio simile dopo le partenze di Koulibaly, Mertens, Insigne, Ospina e Fabian, invece il Napoli dimostra che le idee possono valere più degli investimenti e dei capitali. Quel georgiano incredibile non lo conosceva nessuno. Oggi il Napoli è semplicemente la migliore squadra d’Europa».

Nelle scorse settimane, quando Cassano ha dichiarato che Maradona vinse il primo scudetto con dieci scappati di casa, Ferrara gli rispose su Instagram:

“Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”.