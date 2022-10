Allegri: «Ferrara è stato geniale nella risposta a Cassano»

Il tecnico della Juve e la polemica sugli scappati di casa. Alle accusi di Adani non replica: «Dobbiamo pensare a lavorare, poi dall’esterno si parla, si dice, e si fa poco»

Arriva persino sulla bocca di Allegri l’infinita polemica tra Cassano e i calciatori del Napoli. Cassano ha detto che Maradona vinse il primo scudetto con dieci scappati di casa.

Gli hanno risposto Renica (molto attivo dal punto di vista verbale), Bruscolotti e anche Ciro Ferrara che su Instagram ha scritto:

Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa. #cassano

Allegri ne ha parlato in risposta alla domanda sulle tante accuse nei suoi confronti, in particolare a quella di Aadan che ha detto che Allegri non sa nulla di padel, di ippica, di calcio, di ping-pong.

Allegri non ha risposto: «Per fortuna non sono sui social, quel che si dice ora tra venti minuti non c’è più. Noi dobbiamo pensare a lavorare, poi dall’esterno si parla, si dice, si fa poco».

