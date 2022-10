“De Ligt è tornato quello dell’Ajax”, la Süddeutsche elogia l’ex Juve che ha fermato Lewandowski

«È un lontano ricordo quel difensore che trascinava il proprio corpo sui campi di allenamento». I complimenti di Nagelsmann e Neuer

De Ligt è tornato De Ligt. In Germania la Süddeutsche celebra l’ex difensore che la Juventus acquistò dall’Ajax per circa 85 milioni e che in Italia non ha mai tenuto fede alle aspettative. Quest’estate il Bayern lo ha voluto, pagandolo 67 milioni. E dopo un avvio incerto, con alcune dichiarazioni che non piacquero a Vinovo, ora è un punto fermo della squadra di Nagelsmann che ieri sera – dopo il 3-0 in casa del Barcellona – in conferenza ha elogiato il lavoro della difesa: «la linea difensiva ha giocato in modo superbo. Al momento abbiamo due brillanti difensori centrali». De Ligt ha giocato al fianco di Upamecano e non ha fatto toccare palla a Lewandwoski. Sembrava che avesse commesso un fallo da rigore e invece il Var ha chiarito che l’olandese è intervenuto sul pallone.

La Süddeutsche ricorda l’inizio stentato dell’olandese in Baviera

“Un difensore imponente che trascinava il proprio corpo sui campi di allenamento, spinto al limite dal preparatore fisico Holger Broich”.

La preparazione è stata dura”, ha detto de Ligt al quotidiano De Telegraaf : “Ogni allenatore e ogni club ha la propria filosofia di allenamento. Quando chiedi al tuo corpo di fare qualcosa di nuovo, ci vuole sempre un po’ per abituarsi”.

Tre mesi dopo, scrive il quotidiano bavarese, i risultati si vedono.

Come i suoi compagni di squadra, Lewandowski non ha mai tirato in porta.

Anche il rendimento di Upamecano, per la Süddeutsche, è migliorato con De Ligt. Con la sua calma e con i suoi consigli, lo ha aiutato.

In conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Bayern, ha detto: «Giocare come difensore centrale al Bayern Monaco è un po’ come era fare il centrale difensivo all’Ajax».

Il quotidiano tedesco ricorda che all’Ajax era capitano a 18 anni, che nel 2019 sfiorò la finale di Champions.

Percy van Lierop, allora coordinatore giovanile dell’Ajax , disse di lui:

«È un leader naturale, se ne trovano raramente così. In sala pesi teneva il ritmo degli altri, spiegava gli esercizi. Era un capitano già a 15 o 16 anni».

Scrive la Süddeutsche che a Torino ha dovuto svolgere un ruolo tatticamente più difensivo, accanto a Bonucci e Chiellini. L’altro giorno ha detto che a Torino ha imparato molto.

Eppure era abbastanza chiaro il Bayern in estate ha pagato tanti soldi per avere la versione del difensore di Amsterdam.

Già alla vigilia Nagelsmann aveva detto di lui:

«Acquistarlo è stata una decisione giusta. Gioca molto bene, è molto maturo. Non sbaglia quasi mai. È consapevole di essere un difensore centrale e non un dieci».

Dopo lo 0-3 a Barcellona sono arrivati anche i complimenti di Neuer: «Matthijs ha giocato ancora una grande partita, per noi è molto importante».