CorSport: Napoli-Bologna, ballottaggio Ostigard-Juan Jesus. Politano in vantaggio su Lozano

Il centravanti sarà Raspadori, con Osimhen che partirà dalla panchina. In difesa torna Mario Rui. Ndombele al posto di Anguissa

Domani alle 18 il Napoli tornerà in campo al Maradona per la sfida di campionato contro il Bologna. Il Corriere dello Sport dà le ultime informazioni in termini di formazione. Spalletti darà spazio a Ndombele per sostituire l’infortunato Anguissa, tanto per cominciare. Sarà al fianco di Lobotka e Zielinski a centrocampo. Per quanto riguarda le altre scelte, in porta resta naturalmente Meret, mentre c’è un ballottaggio in difesa, tra Ostigard e Juan Jesus. Anche in attacco non è ancora detta l’ultima parola, per lo spazio destro. Ma Politano è in vantaggio su Lozano

“Domani al Maradona andrà in scena l’ormai consueta mescolata di carte. Obbligatoria, considerando la raffica di impegni ravvicinati: tre o quattro cambi rispetto al mercoledì di coppa, incluso quello già previsto in mezzo. Ovvero: Meret in porta, linea difensiva a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui al posto di Olivera sulle fasce, e una coppia centrale ancora da decifrare. È nel vivo la sfida in famiglia, Ostigard-Juan Jesus, per decretare il partner di Kim. Nel tridente, Politano è in vantaggio su Lozano e Raspadori su Osimhen. E il terzo uomo non si tocca: Kvara”.

Intanto, l’entusiasmo attorno al Napoli capolista non si placa, anzi, aumenta esponenzialmente. Per il match di domenica al Maradona, Napoli-Bologna, siamo già a 43mila biglietti venduti. Le Curve e i Distinti superiori sono quasi esauriti, restano solo i settori inferiori per entrambi.