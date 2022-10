Anguissa salterà la gara pomeridiana di domenica. Spalletti ha ancora qualche dubbio da sciogliere. Politano a destra nel tridente

Napoli-Bologna, Ndombele e Mario Rui titolari, Ostigard favorito su Juan Jesus.

Il Napoli attende gli esami strumentali su Anguissa per capire di che tipo di infortunio si tratti. Il centrocampista del Napoli è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo contro l’Ajax, in Champions, mercoledì. Si teme un infortunio muscolare, ma soltanto oggi si avranno tutte le risposte del caso. Ad ogni modo, sicuramente Anguissa non sarà tra i titolari del match di campionato contro il Bologna, scrive la Gazzetta dello Sport. Al suo posto, Spalletti schiererà Ndombele.

“Comunque, Anguissa – così come Rrahamani – non sarà in campo domenica all’ora dell’aperitivo contro il Bologna ed al suo posto ci sarà Ndombele che partirà titolare per la seconda volta consecutiva in campionato”.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, ci sono un paio di ballottaggi da risolvere.

“Per il resto, solito “contro turnover” nel senso che chi ha riposato in Champions più facilmente avrà spazio in campionato. Ballottaggio in difesa tra Ostigard e Juan Jesus con il primo favorito e Kim che tornerebbe sul centrosinistra. Dentro Mario Rui sulla fascia sinistra alle spalle di Kvara con Politano a destra nel tridente”.

Ndombele scala posizioni nelle preferenze dell’allenatore, dimostrando una crescita di condizione e prestazioni di partita in partita. Il centrocampista, arrivato in estate dal mercato, è stato scelto da Spalletti come titolare anche contro la Cremonese. Domenica avrà il compito di non far rimpiangere lo straordinario Anguissa visto in questo inizio di stagione. Anguissa e Lobotka, con Zielinski, formano sicuramente l’anima del Napoli di Luciano Spalletti. Una forza incredibile a centrocampo.