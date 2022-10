Conte: «Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario».

In conferenza: «Vincere contro il Liverpool non è mai facile. Quello che hanno fatto contro l’Ajax ha dell’incredibile. Merito di Spalletti, dei giocatori e del club».

Oggi è la giornata dei complimenti e degli elogi per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra tra poco sarà in campo contro l’Ajax, per la partita di ritorno di Champions League dopo la vittoria schiacciante dell’andata. Il Napoli ha battuto l’Ajax 6-1 ad Amsterdam. Stasera si gioca allo stadio Maradona. L’Ajax sarà agguerrito e assetato di vendetta, ma anche il Napoli spera di qualificarsi con un po’ di anticipo. Basta un pareggio.

Tra i tanti elogi al Napoli di Luciano Spalletti, c’è anche quello dell’allenatore del Tottenham, Antonio Conte. Il tecnico ha dichiarato in conferenza stampa che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Incredibile la vittoria col Liverpool ma anche quanto fatto ad Amsterdam con l’Ajax. Merito dell’allenatore, Luciano Spalletti, dei suoi giocatori e del club di De Laurentiis.

«Tra le italiane, il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, merito di Spalletti, dei calciatori, del club, dell’ambiente. Vincere contro il Liverpool, anche se la squadra di Klopp non sta passando un buon momento, non è mai facile. Quello che hanno fatto contro l’Ajax ha dell’incredibile. L’Inter è capitata in un girone molto difficile, ma ha dato un ottimo segnale a vincere contro il Barcellona. Non sarà facile per il Barcellona nella gara di ritorno. Quando vinci ti poni un gradino sopra, sai che lo hai fatto e che quindi lo puoi ripetere».