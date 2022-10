Le scelte di Spalletti per la partita di Champions al Maradona. A centrocampo si rivede Zielinski accanto ad Anguissa e Lobotka. Kvara c’è

Napoli-Ajax, Juan Jesus accanto a Kim, giocano Raspadori, Lozano e Olivera

Il Napoli ha ufficializzato gli undici che scenderanno in campo contro l’Ajax tra poco meno di un’ora, in Champions League. L’appuntamento è allo stadio Diego Armando Maradona alle 18.45. Spalletti ha risolto i dubbi relativi all’assenza di Rrahmani per infortunio scegliendo di spostare Kim sul centro destra e schierandogli accanto Juan Jesus. Ostigard, dunque, resta ancora in panchina. L’allenatore del Napoli ha inoltre preferito Olivera a Mario Rui, almeno come partenza del match. A centrocampo si rivede Zielinski accanto agli infaticabili Anguissa e Lobotka. Il trio di attacco prevede nuovamente Raspadori centravanti. Accanto a lui da un lato Kvaratskhelia e, dall’altro, Lozano, che ha vinto il ballottaggio su Politano.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Spalletti

Basterebbe un pareggio al Napoli per qualificarsi, ma Spalletti alla vigilia è stato chiaro: niente calcoli, non sappiamo se i calcoli ci riescono. Queste le sue parole:

«Domani ci giochiamo la qualificazione al Maradona con lo stadio pieno, sappiamo quale sarà la loro reazione dopo il risultato dell’altro giorno. La dobbiamo interpretare come se fosse una finale e dobbiamo metterci dentro tutto l’atteggiamento carico di voglia, di fame che ci si gioca nelle finali. Senza fare nessun tipo di calcolo, non sappiamo se siamo bravi a fare dei calcoli. da quando ci siano conosciuti, abbiamo sempre ragionato nello stesso modo e ci ha portato risultati. Sarebbe errore gravissimo cambiare modo di cercare risultato finale».