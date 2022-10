Bufera su Beckham: 150 milioni dal Qatar e un video con una donna che considera i gay animali

“L’omosessualità è contro la natura umana”, dice al Daily Mail che pubblica un lungo reportage: che cosa dirà Elton John padrino dei figli di David?

All’estero i Mondiali in Qatar sono aspramente criticati. Ma per aspramente criticati intendiamo che è uno dei temi più discussi. Andare a giocare in un Paese che non riconosce le minime libertà civili è giustamente considerato intollerabile. Più ci avviciamo al Mondiale, più il tema sarà dibattuto.

Il Daily Mail dedica l’apertura del giornale a un video di David Beckham in qualità di ambasciatore del Qatar. Il quotidiano ricorda che che l’ex calciatore ha firmato col Qatar un accordo da 150 milioni di sterline in dieci anni. Presto sarà raggiunto dalla moglie terrà un concorso per giovani designer arabi.

Il Daily Mail descrive il video di Beckham in una limousine messa a disposizione dal governo del Qatar che passeggia attraverso il paesaggio urbano futuristico di Doha. Il Mail racconta così:

Anche i membri della famiglia Beckham dovrebbero arrivare per il torneo di calcio. Vedranno il loro padre festeggiato come uno statista in visita, il suo bel viso che campeggia dai cartelloni pubblicitari in tutta la città. Lunedì l’ex capitano dell’Inghilterra aveva un appuntamento con un tipo molto diverso di “spice girl”: una donna di 60 anni (Madam Shams) diventata un’icona per le donne progressiste in tutto il Medio Oriente.

È definita una casalinga imprenditrice. Il Marito andò in pensione e lei si inventò un lavoro con le spezie e la sua cucina. Oggi fornisce la famiglia reale del Qatar, le ambasciate e gli hotel a cinque stelle.

Prosegue il Mail:

Le pareti del suo caffè nel central marketplace di Doha (dove rimane l’unica donna commerciante) mostrano fotografie di lei che posa con star di Hollywood come Tilda Swinton, la modella Jodie Kidd e altri ex calciatori come John Terry del Chelsea.

Sembrava una storia esemplare, racconta il quotidiano.

Una piccola storia dolce, si potrebbe pensare. Proprio il tipo di legame interculturale che forse Beckham ipotizzava quando parlava bene di questo Mondiale.

Ma rabbrividisco nell’immaginare cosa avrebbero fatto gli amici liberali dei Beckham – tra cui Sir Elton John, padrino dei loro figli Brooklyn e Romeo – della conversazione che ho avuto questa settimana con la figlia di Madam Shams, Eman. Ha 35 anni, è una donna altamente istruita che studia per un master all’Ulster University (che gestisce corsi in Qatar) mentre insegna nel museo dei bambini di Doha. Lei appare nel video promozionale di Beckham, in qualità di interprete. Raccontandomi la storia dell’emancipazione pionieristica di sua madre con evidente orgoglio, sembrava incarnare una nuova generazione di illuminati qatarioti: proprio il tipo di donna che l’emiro e il suo clan pretendono di ammirare. Ma quando ho chiesto se le sue opinioni liberali si estendessero alla comunità LGBTQ, la cui persecuzione è sanzionata dallo Stato ed è una delle ragioni per cui il Qatar è considerato inadatto ad ospitare la Coppa del Mondo, Eman è scoppiata. – No, non è accettabile! – ha esclanato. “L’omosessualità va contro la natura umana, va contro la scienza e va contro la nostra cultura! Non siamo animali qui! Dio ci ha differenziati dagli animali. Dio ci ha creati come uomini e donne. Questo accade solo perché le persone sono state abusate sessualmente (da bambini) e questo li ha resi impauriti dalle persone del loro stesso genere.’