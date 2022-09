La Danimarca in Qatar con una maglia di protesta senza lo sponsor Hummel e il logo

L’annuncio dello sponsor su Instagram: «Non vogliamo essere visibili in Qatar dove sono morti tanti lavoratori per la realizzazione degli stadi e sono violati i diritti umani»

La Danimarca giocherà i Mondiali in Qatar con una maglia di protesta. Lo ha annunciato lo sponsor Hummel che ha presentato le divise. Divise con i loghi dello sponsor e della Danimarca molto attenuati, quasi invisibili. Hummel ha presentato le maglie su Instagram. La terza maglia sarà nera in segno di lutto per i lavoratori morti nella realizzazione degli stadi per i mondiali e per la violazione di diritti umani.

Su Instagram Hummel ha dichiarato:

Con le nuove maglie della nazionale danese, vogliamo inviare un doppio messaggio. Non sono solo ispirati da Euro 92, rendendo omaggio al più grande successo calcistico della Danimarca, ma è anche una protesta contro il Qatar per le sue violazioni di diritti umani. Ecco perché abbiamo attenuato tutti i dettagli per le nuove maglie del Mondiale della Danimarca, incluso il nostro logo e il simbolo della Nazionale. Non vogliamo essere visibili durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Sosteniamo la nazionale danese fino in fondo, ma non vogliamo sostenere il Qatar. Crediamo che lo sport dovrebbe unire le persone.

