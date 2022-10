Anguissa, L’Equipe: Maldini lo voleva al Milan, è un rimpianto del Marsiglia

Frank Anguissa resta un rimpianto per il calcio francese. L’Equipe gli dedica un altro articolo a distanza di pochissimi giorni. Il quotidiano sportivo francese ricorda il disappunto di Zubizarreta (allora direttore sportivo dell’OM) quando il Marsiglia decise di venderlo – 31 agosto 2018 – per 25 milioni di euro.

L’Equipe elogia il capo scouting del Napoli: Maurizio Micheli.

A Napoli non erano molti a conoscere Anguissa quando arrivò l’ultimo giorno di calciomercato estivo 2021. Arrivò in prestito dal Fulham. Ma lo conosceva bene Maurizio Micheli il capo scouting del Napoli quando discusse con Spalletti dei profili tecnici di cui aveva bisogno la squadra.

E ci sono voluti solo pochi allenamenti per convincere il club, aggiunge il quotidiano.

Spalletti, conquistato dalle qualità fisiche del giocatore e dai suoi continui progressi, lo ha reso centrale nel suo gioco, e il passaggio al 4-3-3 gli permette di incidere tanto in fase difensiva quanto in fase offensiva. “Vorrei tre o quattro come lui sul campo”, dice di lui il suo allenatore.