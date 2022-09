Spalletti su Zielinski: «L’anno scorso ha fatto delle partite sotto livello, però è talmente forte»

In conferenza: «Ho la concezione che lui possa diventare un top player E cerco di insistere, però è lui che ci deve mettere mano e fare cose diverse come sta facendo quest’anno»

In conferenza stampa dopo la vittoria all’ultimo minuto contro lo Spezia, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato della prestazione di alcuni calciatori tra cui Zielinski ed Elmas

«Eljif è stato sfortunato in alcune percussioni, se la sono passata male per pochi centimetri nel primo tempo ed il dettaglio non gli è andato a favore. Ha preso delle iniziative importanti. Zielinski lo scorso anno l’avete massacrato, l’avete finito. Non tutti? Ma va»

«Zielinski l’anno scorso ha fatto delle partite sotto livello, però è talmente forte che poi lo tieni in considerazione lo stesso, cerchi di tenerlo vivo. Io poi speravo che partisse, ma siccome ho la concezione che lui possa diventare un top player cerco di insistere, però è lui che ci deve mettere mano e fare cose diverse come sta facendo quest’anno. Elmas è uno a cui pesa il fatto di giocare part-time, è un ragazzo eccezionale che ha qualità tecniche ed è più trequartista di Zielinski»