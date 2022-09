Spalletti: «Non andiamo in campo per ricevere i complimenti, ma per vincere la partita»

In conferenza alla vigilia di Napoli-Liverpool Spalletti ha parlato del comportamento che si attende dal Napoli.

«Se firmerei per un pareggio? Siamo andati a giocare con la Lazio con l’intenzione di vincere, torniamo in Champions dopo un po’ di tempo, daremo il massimo per fare una prestazione all’altezza, non dobbiamo andare in campo con l’idea di raccogliere i complimenti, ma di poter vincere la partita, cercheremo sempre di dare questo segnale, come sul 2-1 a Roma, abbiamo fatto le sostituzioni per metterci in condizione di fare il terzo gol. Limitare questo processo di crescita dei calciatori, in questo momento, lo ritengo sbagliato. Si va a giocare per provare a vincere».

«Se è più importante la prestazione del risultato, per la crescita del gruppo? Non abbiamo altra strada: senza una grande prestazione sarà difficilissimo fare risultato. Si va in campo per giocare una bella partita, quello è il nostro marchio di fabbrica, il nostro brand, riuscire a rendere pulite le palle riconquistate durante la partita è una caratteristica fondamentale. La riaggressione del Liverpool è una delle più evidenti tra le squadre in Champions. Non mi accontento. Non si va in campo per raccogliere complimenti, si va in campo perché vogliamo essere all’altezza della situazione e cercare di fare punti».