Spalletti: «Li avete visti i calciatori quelli partiti e quelli arrivati? Li avete visti bene?»

Luciano Spalletti in conferenza è tornato sulla differenza tra il Napoli dello scorso anno e il Napoli di quest’anno. Non ha parlato di ridimensionamento, di certo ha sottolineato in maniera ostentata e plateale la differenza tra i giocatori che sono andati via e quelli che sono arrivati.

Non avverto nulla (il riferimento è all’ambiente, ndr) o meglio posso avvertire anche tutto, ma non modifico il mio comportamento, il mio lavoro. Preparo allenamenti fatti bene per riuscire a sviluppare grande gioco che sia riconoscibile per sportivi di palati fini come quelli del Napoli. Mi garba campare e non per aria. Se non vinci, hai fallito. Non lo so se vinco. O vinci o hai fallito. Li avete presi in visione i calciatori quelli partiti e quelli arrivati? Li avete visti bene? L’anno scorso quando abbiamo fatto una partita non buona, poi siamo andati a ribaltare e abbiamo fatto vedere subito personalità. Questo corso lo dobbiamo valutare. In questo percorso di crescita si può fare tutto velocemente o lentamente. Che avevamo bisogno di tempo per diventare un gruppo come quello dell’anno scorso, lo avevo messo in conto.