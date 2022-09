Sconcerti: «Allegri non sta gestendo bene il gruppo, ma il gruppo non è un granché»

A Tmw Radio. «Basta confrontare la Juve di Sarri, l’ultima che ha vinto, con quella di ieri. Anche la panchina. Allegri è dispiaciuto ma calmo e lucido, ama parlare di calcio»

Mario Sconcerti è intervenuto, come di consueto a Maracanà su Tmw Radio. Ovviamente al centro della discussione c’è Allegri, con cui Sconcerti ha fatto una “chiacchierata” poi riportata dal Corriere della Sera. Un articolo che ha fatto molto rumore. È proprio il noto portale Tuttomercatoweb a fare un report delle sue dichiarazioni.

Come nasce l’idea della chiacchierata con Allegri?

«Mi meraviglia che sia venuta solo a me. Lo conosco da 20 anni, la squadra è in difficoltà e provo a chiamarlo. Questa intervista che passa per essere uno scoop è in realtà è una telefonata a un vecchio compagno di squadra che gli ha chiesto delle spiegazioni e lui gliele ha date volentieri. Non credevo di causare tutta questa attenzione. Come l’ho sentito? Dispiaciuto ma calmo, faceva un’analisi molto lucida della situazione e amava parlare di calcio. Siamo stati parecchio al telefono, parlando anche di piccoli aspetti tecnici».

Che ne pensa del ko con il Monza?

«Ho lasciato Allegri che aveva altri due infortunati. Ho visto una formazione della Juve di Sarri, l’ultimo a vincere. Basta confrontarla con quella di ieri, anche chi aveva in panchina. Credo che la differenza si veda. La vera domanda è cosa è successo alla Juve in questi tre anni, come siamo arrivati a questo punto. Perché c’è stata la necessità di vendere giocatori, perché fare questa rivoluzione che non è stata azzeccata. È una Juve virtuale questa».

Allegri.

«Tante, l’allenatore ne ha tante. Ma ha perso i giocatori base. La Juve non costruisce in attacco, non filtra a centrocampo. E poi non ha mai potuto contare in pratica su Pogba e Di Maria. Allegri non sta gestendo bene questo gruppo, ma il gruppo non è un granché».