Napoli, Manna ha risolto con la Juventus: “Risoluzione consensuale del contratto”

Il comunicato del club: “Le strade di Giovanni Manna e della Juventus si dividono”. Domenica potrebbe essere già in tribuna contro il Lecce

Giovanni Manna non è più un dirigente della Juventus. Lo ha comunicato la società sul proprio sito ufficiale. Adesso può arrivare a Napoli, potrebbe essere già in tribuna al Maradona domenica contro il Lecce.

Risoluzione consensuale con la Juventus

Il comunicato:

Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa. Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro.

Osimhen, Manna sta parlando con il Chelsea per inserire nel possibile affare anche Lukaku (Sky)

Il prossimo mercato del Napoli dipende anche dalla prossima destinazione di Victor Osimhen. L’attaccante è ormai destinato a lasciare Napoli, su di lui ci sono diverse squadre tra cui anche il Psg. Per Victor la Francia sarebbe un ritorno visto che già ci ha giocato con il Lille. Per questo secondo Ginaluca Di Marzio, il nigeriano preferirebbe la Premier. Il Chelsea sembra essere interessato al giocatore e nella trattativa potrebbe finirci anche Lukaku.

Ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-partita di Psg-Borussia Dortmund, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha infatti dichiarato:

«La possibilità di tornare a giocare in Francia non entusiasma Osimhen, che ci ha già giocato col Lille. Chiaramente giocare col Psg è diverso perché puoi fare partite come la semifinale di Champions di stasera, però la sua preferenza è l’Inghilterra. Arsenal e Chelsea sono le due squadre che potrebbero prendere Osimhen e finché ci sarà questa possibilità aperta lui aspetterà».

Di Marzio ha poi continuato:

«Il nuovo ds del Napoli Manna sta parlando con il Chelsea per valutare se ci sono i margini per chiudere la trattativa e per inserire nel possibile affare Osimhen anche Lukaku. L’operazione sarebbe simile a quella che si stava per fare l’estate scorsa tra il club inglese e la Juventus per Vlahovic. Non sono così sicuro che alla fine Osimhen giocherà in Francia con il Psg. Spesso lui va in Inghilterra quando ha un giorno libero e ha piacere a starci con i suoi amici».

