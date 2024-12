Con la grande boxe tra Usik e Fury ha trionfato lo sportwashing dell’Arabia Saudita (Guardian)

Fury e Usyk descritti come eroici combattenti invece che come multimilionari che si schierano dalla parte di uno dei regimi più brutali

Alla fine ha vinto la lotta, il sangue. E ha vinto l’Arabia Saudita che ha comprato e messo in scena il più grande incontro di boxe degli ultimi anni – quello della riunificazione dei pesi massimi tra l’inglese e Fury e l’ucraino Usyk, vinto da quest’ultimo. Ora l’operazione “sportswashing” può dirsi davvero compiuta, scrive Jonathan Liew sul Guardian. Il cui “potere unico non risiede solo nella sua capacità di appropriarsi dei nostri ricordi e delle nostre emozioni, ma anche di offuscare le divisioni tra governanti e governati”. E anche “questo è il genio malvagio della grande boxe: parla ai recessi più oscuri della tua anima, toglie via gli strati di equivoci e apologie, ti costringe a fissare la cosa brutta finché non puoi più mentire a te stesso. Come ha quasi detto Mike Tyson, tutti hanno un principio finché non vogliono vedere qualcuno ricevere un pugno in faccia”.

“Quando alcuni anni fa l’Arabia Saudita iniziò seriamente ad acquistare immobili sportivi, forse c’era un malinconico idealismo secondo cui questo treno poteva ancora in qualche modo essere rallentato, deviato, persino evitato. Per gli atleti che hanno firmato sulla linea tratteggiata, rispondere a domande imbarazzanti su Jamal Khashoggi è diventato un rito di passaggio surreale, un dimenarsi elaborato come un’opera d’arte pubblica. “So che è successo qualcosa di molto brutto lì dentro” (Rafael Nadal, calce sul tappeto rosso, 2018). “We All Make Mistakes” (Greg Norman, cazzate su tela, 2022)”.

Insomma, scrive Liew, Fury-Usyk è arrivato a cose già fatte. Quel periodo è stato digerito dalla storia. “La maggior parte della copertura non bellica proveniente da Riad si è concentrata non sui diritti umani ma sulla realpolitik, la partita a scacchi fatta di denaro e influenza e di ciò che ti compra. Forse è difficile convincere la gente a preoccuparsi dei dissidenti incarcerati in un mondo in cui migliaia di bambini muoiono ogni sera al telegiornale, e le persone sono ancora in disaccordo sul fatto se questo sia un male oppure no”.

Fury per esempio “adora l’Arabia Saudita. Non sono solo i soldi. È il trattamento da tappeto rosso, le esplicite gerarchie di potere, il modo in cui lo spingono oltre le code per i passaporti all’aeroporto di Riad. Se Fury venisse mai a conoscenza della guerra per procura in Yemen, si offrirebbe subito di sistemare “quel barbone di Abdul Malik al-Houthi” a mani nude”.

Fury e Usyk “si sono affrontati davanti a un pubblico invitato composto da dignitari sauditi e Josh Denzel di Love Island e Cristiano Ronaldo che indossava un orologio da 1,2 milioni di sterline”. E “vengono riformulati come eroici combattenti, piuttosto che come multimilionari che si schierano dalla parte di uno dei regimi più brutali della Terra. Nel frattempo tu – non un milionario, non un dittatore, forse non hai nemmeno mai incontrato un dittatore – sei un ipocrita venale ed elitario che si prende cura dei diritti umani e allo stesso tempo possiede un prodotto Apple, ordina Ubers e si gode una succulenta lotta per il titolo mondiale. Fu il defunto allenatore Brendan Ingle che una volta descrisse la boxe come un “gioco di prostituzione sporco e marcio” che nella sua forma migliore era “la cosa più bella che tu abbia mai visto”. Guardando un Usyk ferito e insanguinato alzare le braccia sullo schermo del mio televisore con il marchio Riyadh Season, ho finalmente capito cosa intendeva”.

ilnapolista © riproduzione riservata