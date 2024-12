I consigli di Benitez ad Arne Slot nuovo allenatore del Liverpool: «Comprenda subito la cultura del club»

Sul Telegraph: “È importante adattarsi, ma anche restare fedeli ai principi e alle idee in cui credi. Non importa ciò che pensi di sapere, devi imparare velocemente”

Arne Slot sarà il nuovo allenatore del Liverpool la prossima stagione. Dal Feyenoord ad Anfield, un salto di qualità enorme. Sia l’allenatore che il club hanno confermato l’accordo in maniera ufficiosa dopo l’ultima partita di Klopp. Sul Telegraph, Benitez fornisce al nuovo tecnico un paio di consigli per entrare subito in sintonia con Anfield.

Non importa quello che pensi di sapere, a Liverpool devi imparare velocemente

Le parole di Benitez:

Dall’onestà, dal duro lavoro e dal successo derivano rispetto e ammirazione: questa è la chiave per essere accettati nella città di Liverpool. Durante la mia carriera mi sono sentito privilegiato ad avere un rapporto altrettanto buono con i tifosi di Newcastle, Napoli, Valencia ed Extremadura.

Ma il Liverpool è speciale. Non importa quello che pensi di sapere, devi imparare velocemente cosa significa essere l’allenatore del Liverpool. Ogni partita che dovresti vincere. Quindi, se vinci e giochi bene, ci si aspetta che tu vinca con tre gol di scarto.

Se mi chiedi la mia opinione su cosa attende Arne Slot, è importante ricordare il contesto perché devi confrontare il Liverpool di oggi con quando sono arrivato nel 2004.

Se arrivi in una squadra giunta alla fine di un ciclo, o da cui i grandi giocatori vogliono andarsene, la sfida è diversa. I giocatori sui 35 anni non si esibiranno più come quando ne avevano 28. Sono già in declino. I primi due o tre acquisti del nuovo allenatore sono sempre importante.

Quando sono arrivato al Liverpool, nessuno mi ha detto: “Rafa dobbiamo vincere la Premier League o la Champions League il primo anno”. L’idea era quella di poter competere per quei trofei dopo tre anni, dopodiché avremmo lottato costantemente per i trofei più importanti. La differenza più grande e immediata in termini di calcio della Premier League è stata il ritmo, l’intensità e la fisicità delle partite.

È importante adattarsi, ma anche restare fedeli ai principi e alle idee in cui credi. Slot può sempre contare su un alleato fondamentale. Soprattutto nelle competizioni europee, è l’atmosfera nello stadio. Sapevamo che quando giochi in trasferta contro il Liverpool, giochi anche contro l’Anfield. Abbiamo cambiato i tempi in cui veniva giocato You’ll Never Walk Alone per assicurarci che i giocatori fossero in campo per sentirlo e risentirlo.

Un altro aspetto importante del lavoro da allenatore a Liverpool sono i media. Non si può ignorare ciò che viene detto o scritto sul Liverpool, o quello che chiamano “il tam tam. È impossibile. A volte è necessario sapere cosa dicono gli esperti perché ti verrà chiesto nelle conferenze stampa. È meglio essere educati per prepararsi. Ora si è aggiunta la difficoltà dei social media con così tante persone che non hanno la minima idea del calcio.

Il Liverpool ha visto in Arne le qualità che gli piacciono. Il mio più grande consiglio a lui e a qualsiasi allenatore è che deve essere se stesso e allo stesso tempo comprendere la cultura del club e della città in cui verrà a lavorare.

