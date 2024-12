Pioli in chiusura col Milan, accetterà un po’ meno dell’anno di stipendio che gli rimane (Mediaset)

Pioli ha un altro anno di contratto ma ha anche la voglia di trovarsi un’altra squadra: il Napoli o qualche proposta alternativa

Pioli in chiusura col Milan, accetterà un po’ meno dell’anno di stipendio che gli rimane. La chiusura avverrà tra oggi e domani. Lo scrive Sport Mediaset.

Sarà anche una formalità, dato che tutti conoscono benissimo il finale, ma il passo è necessario e sarà fatto tra oggi e domani. Il Milan e Stefano Pioli, arrivati al capolinea di una buonissima corsa in comune, si diranno ufficialmente addio e potranno cominciare a pensare al rispettivo futuro. Quello del tecnico emiliano è ancora in sospeso tra il desiderio di far tappa a Napoli e le eventuali proposte alternative. Quello del club di via Aldo Rossi resta in bilico, a meno di sorprese, tra due nomi: Paulo Fonseca o Roberto De Zerbi. Oggi i candidati sono soltanto loro.

Ma andiamo con ordine e partiamo dall’atteso incontro tra la dirigenza e l’attuale allenatore. Il Milan comunicherà a Stefano Pioli l’intenzione di interrompere il rapporto e lo farà in tempo per permettere al tecnico dello scudetto di prendersi il meritato saluto dei tifosi che, non a caso, hanno deciso di interrompere lo sciopero delle ultime settimane. Dopo di che toccherà trovare un punto di incontro sulla buonuscita: Pioli ha un altro anno di contratto e tutta l’intenzione di ottenere quanto gli spetta, ma ha anche la voglia e l’esigenza di trovarsi un’altra squadra. Il che, presumibilmente, porterà a una soluzione buona per tutti, con il Milan che concederà qualcosa a Pioli e Pioli che accetterà un risarcimento leggermente ridotto rispetto a quanto previsto dall’ultimo anno del suo contratto.

Per Repubblica è Pioli il favorito nella corsa al Napoli.

Da Bergamo escludono la separazione con Gasperini, al Napoli resta Pioli. Così scrive Repubblica che fa il punto sul giro degli allenatori per la prossima stagione.

Il Napoli dopo la frenata con Antonio Conte spera di convincere Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta dopo la finale di Europa League contro il Leverkusen vedrà la famiglia Percassi, ma una separazione tra le parti — al momento — viene esclusa dai diretti interessati. In corsa resta Pioli, che col Napoli ha già un accordo per due anni più opzione per un terzo.

Per Tuttomercatoweb, invece, il giorno di Gasperini è giovedì

Il Napoli si avvia verso la decisione definitiva per l’allenatore della prossima stagione. La prima scelta al momento dovrebbe essere Gasperini. Tuttomercatoweb dà una data

Gasp-Napoli

“Gasperini è molto allettato dalla possibilità di rilanciare il progetto Napoli dopo questa stagione sciagurata. Il confronto tra Gasperini e i Percassi è atteso giovedì, al massimo venerdì, subito dopo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Il Napoli attende, consapevole del fatto che questa settimana in un senso o nell’altro sarà decisiva. Tra giovedì e venerdì Gasp darà una risposta sul suo futuro: se sarà addio, inizierà subito dopo la sua avventura col Napoli, club con cui ha già trovato un accordo di durata triennale. Non dovesse lasciare l’Atalanta, altre opzioni Conte, Italiano o Pioli”

