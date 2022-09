Rangers, van Bronckhorst: «Il ragazzo col nome difficile è speciale, dovremo stare concentrati con lui»

L’allenatore dei Rangers Giovanni van Bronckhorst è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra il Napoli e la squadra scozzese, che ha condotto – nella passata stagione – fino alla finale di Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Abbiamo avuto due giorni di allenamento in più, siamo pronti per giocare, il morale è buono. Il portiere titolare McLaughlin non è disponibile, si è infortunato dopo l’ultima partita, non gioca. Lo sostituirà McGregor, che ha tanta esperienza. Non ho dubbi su di lui»

Sui tanti gol subiti su calcio piazzato nelle ultime partite. Se ci hanno lavorato.

Se vista la forza degli avversari cambierà qualcosa nell’approccio.

«Per i Rangers non è mai accettabile perdere ma non capisco perché dovremmo cambiare filosofia. Due settimane fa ci siamo qualificati per la Champions e si diceva che andava tutto bene, ora per due sconfitte si dice che va tutto male. È vero, non abbiamo giocato bene nelle ultime due partite contro Celtic e Ajax, non siamo stati al livello e abbiamo perso. Ma sono dodici anni che non eravamo a questo livello, è normale che non sia facile e che si possa sbagliare, abbiamo affrontato due grandi squadre. Non cambieremo la nostra filosofia, se ci mettiamo in undici dietro la linea della palla per provare a strappare uno zero a zero non miglioriamo, invece noi vogliamo crescere»