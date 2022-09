Nizza-Colonia, gravi scontri tra ultras. Sette feriti, due gravi (VIDEO)

Scene terribili in Conference League. La Uefa ha preferito non annullare l’incontro per timore di altri incidenti. Fischio di inizio rinviato

Gravi incidenti in Conference League tra gli ultras del Colonia e quelli del Nizza. La partita è stata posticipata per i disordini. I video che girano in rete sono allarmanti, così come le notizie che arrivano. Rmc Sport riporta la notizia di sette feriti, di cui due gravi. Un tifoso tedesco sarebbe in gravi condizioni dopo essere caduto dalle tribune.

Rmc Sport scrive:

“Inizialmente considerato incerto, l’incontro tra l’OGC Nizza e Colonia dovrebbe aver luogo. Secondo le nostre informazioni, la UEFA stava spingendo per non posticipare l’incontro, mentre le autorità locali avrebbero preferito annullarlo. L’organismo europeo teme incidenti più significativi in caso di annullamento della partita”. “Dopo una discussione tra tutte le parti, è stato finalmente deciso che il gioco sarà giocato. Il calcio d’inizio è stato anche programmato per 19:40”. “A seguito di questi scontri, un sostenitore di Colonia che è caduto 5 metri nello stadio è in “assoluta emergenza”, come annunciato dalla prefettura. Al fine di alleviare le tensioni tra i “fan”, la polizia ha usato gas lacrimogeni per separare i tifosi. I giocatori, tra cui Dante e Jonas Hector, hanno cercato di ricondurre alla ragione i tifosi”.

