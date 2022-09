Al CorSera: «Immagino un testa a testa scudetto. Allegri? Non è tutta colpa sua. manca una linea precisa, anche sul mercato. Non c’è chiarezza».

Il Corriere della Sera intervista Alessandro Nesta, ex difensore del Milan. Parla della Serie A e dà come favorite per lo scudetto Milan e Napoli.

«Il Milan può aprire un’era. L’anno scorso ha vinto a sorpresa ma con merito. E ora può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla portata».

Su Milan e Napoli:

«La squadra è cresciuta. E poi le altre sono in difficoltà. Immagino un testa a testa col Napoli. Sono le squadre con le idee più chiare: società, allenatore, giocatori. C’è una progettualità precisa».

Pioli ha inciso molto nell’andamento del Milan. Nesta dichiara di averlo sempre reputato un ottimo allenatore ma anche che non pensava fosse così bravo come ha dimostrato.

«Sono sincero, l’ho sempre reputato un ottimo allenatore, già alla Lazio e alla Fiorentina, ma che fosse così bravo non lo immaginavo. Ha fatto un’impresa da grandissimo»

Nesta ha parlato anche della Juventus, in crisi di risultati. Non è tutta colpa dell’allenatore, Massimiliano Allegri, ha detto. Il problema è a monte. C’è troppa confusione, anche sul mercato, non c’è chiarezza.

«Non è tutta colpa sua. C’è una confusione più generale, da anni fanno un passo avanti e due indietro, manca una linea precisa, anche sul mercato. Non c’è chiarezza».