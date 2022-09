Al Corsport: «Kvara è strepitoso, Raspadori ha qualcosa di Thomas Müller: un attaccante modernissimo, lega il gioco, parte da dietro»

Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni intervista Claudio Ranieri che parla anche del Napoli. Ranieri si dice convinto del fatto che la squadra di Spalletti abbia fatto tesoro dell’esperienza negativa dello scorso campionato, quando arrivò ad un passo dalla vetta ma non riuscì a centrare lo scudetto, per il quale si trovò in corsa pur non essendo un obiettivo dichiarato del club.

Sei convinto che il Napoli possa arrivare allo scudetto?

«Credo che possa mettere a frutto l’esperienza negativa dell’ultima stagione quando lo buttò via in casa con squadre di minore qualità. Kvara è un giocatore strepitoso».

Ai più vecchi ricorda Gigi Meroni.

«Che le stesse cose le faceva a destra con i calzettoni abbassati. Il ragazzo ha uno strappo sensazionale e una consapevolezza dei propri mezzi tale da consentirgli giocate rischiose ma efficaci».

E Raspadori?

«Mi piace da morire. Un attaccante modernissimo, lega il gioco, parte da dietro, entra dentro l’area con i tempi giusti, ha il gol. Ho letto che per la moglie di Paolo Rossi somiglia a Pablito. La capisco. Io li trovo assai diversi. Se mi chiedi di azzardare un paragone, tecnico e tattico, ti dico che, pur se con caratteristiche fisiche differenti, Raspadori ha qualcosa di Thomas Müller».