Potrebbe non essere conclusa l’avventura dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne con la Nazionale italiana. Il commissario tecnico Roberto Mancini, infatti, rispondendo a una domanda sui calciatori italiani che giocano in Mls, ha chiarito che questo non rappresenta un problema per future convocazioni.

«Nessuno è tagliato fuori, tantomeno chi gioca in Mls. Insigne probabilmente sarebbe venuto ma ha avuto un problema famigliare molto grave»

Il riferimento del cittì, ovviamente, è alle note e tristi vicende che hanno riguardato Lorenzo nelle ultime settimane. Mancini ha fatto esplicito riferimento ad Insigne e non ha nominato Federico Bernardeschi, ma le sue parole – ovviamente – saranno state gradite anche all’ex bianconero.