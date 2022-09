L’Equipe: Oliver Giroud resta il sostituto più credibile di Benzema nella Nazionale francese

A due mesi dal Mondiale, gli altri vice scelti da Deschamps hanno deluso e ora l’attaccante del Milan è pronto ad interpretare il ruolo di 9 bis

Per Didier Deschamps, il sostituto più autorevole di Benzema resta Olivier Giroud, scrive L’Equipe. L’attaccante del Milan, a quasi 36 anni, sta vivendo una nuova giovinezza in Italia e ha già 5 gol all’attivo in stagione, in Serie A. Più di “suo fratello minore”, Benzema, che a 34 anni, ne ha collezionati 3 col Real Madrid.

“Quando Benzema non è disponibile, il campione italiano rimane il suo rimpiazzo”. “Va da sé che il favorito al Pallone d’Oro è la scelta numero uno in prima linea dell’attacco tricolore, ma è sempre più chiaro che il centravanti del Milan è diventato il suo sostituto più credibile e legittimo approssimandosi i Mondiali”.

L’allenatore, scrive L’Equipe, si è a lungo nascosto dietro un problema di “status” per non convocare Giroud.

“In sostanza, il “milanese” non può vivere all’ombra del madrileno. Soprattutto per una competizione che può durare un mese”.

A marzo, intervistato da L’Equipe, Giroud ha dichiarò che uno “status può evolvere, che bisogna sapersi adattare, l’allenatore può contare su di me” ed ha aggiunto: “Sono pronto a giocare con tutti e in tutti i sistemi”.

Pochi giorni dopo questa intervista, segnò contro la Costa d’Avorio (2-1) e poi con il Sudafrica (5-0) in un’amichevole. Con il ritorno di Benzema, Deschamps lo ignorò di nuovo per le quattro partite di giugno che si conclusero con due pareggi e due sconfitte (durante le quali il madrileno segnò una volta). L’allenatore, che aveva voluto “dare tempo di gioco agli altri attaccanti”, vide che Moussa Diaby (23 anni) e Wissam Ben Yedder (32 anni) erano ancora inoffensivi. Da qui le loro assenze dalla lista pre-Mondiale.

Anche Christopher Nkunku (24 anni) non è al suo meglio in Nazionale. Con queste delusioni di giugno, Didier Deschamps ha evocato una “rivoluzione”.

Giroud ora è stato convocato e nessun attaccante sostituto dietro Benzema ha giustificato l’assenza di Giroud dall’euro. Nessuno può assumere questo ruolo di sostituto di Benzema o numero 9 bis meglio del capocannoniere del Milan.

Giroud ha molti sostenitori in Nazionale, scrive L’Equipe.

“Olivier, è tutt’altro che un problema”, ha dichiarato Raphaël Varane all’inizio della primavera, “porta soluzioni. Continuerà ad aiutarci”. E Lloris, Pavard e Lucas Hernandez pensano la stessa cosa. Come i francesi del Milan, Mike Maignan e Theo Hernandez.