Stoccata indiretta all’allenatore della Juve dal palco di X-Factor durante l’esibizione di uno dei cantanti in gara alle audition: «Ora sono guarita»

Durante la puntata di ieri di X-Factor, Ambra Angiolini ha rivolto una stoccata a Massimiliano Allegri, senza nominarlo espressamente. Ambra è uno dei quattro giudici deputati a scegliere i talenti che si scontreranno quando la gara entrerà nel vivo. Con lei, seduti al banco dei giudici, ci sono Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Durante l’esibizione di uno dei cantanti presenti alle audition, Simone, che si è presentato con una canzone che parlava di riso e pollo, Ambra è salita sul palco e ha scherzato con lui. Gli ha detto che si sarebbe fidanzata sicuramente con lui se non fosse reduce da un anno di psicoterapia per il suo ultimo fidanzato. Questa la sua battuta, che ha scatenato l’ilarità del pubblico.

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo. Ma oggi grazie a te, caro ‘Riso col pollo, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”.

L’ultimo ex di Ambra è stato ovviamente l’allenatore della Juventus, al quale è stata legata dal 2017 al 2021, quando poi il loro legame si è rotto.

Ambra non ha mai voluto commentare la sua storia con Allegri e neppure la rottura del rapporto. In un’intervista rilasciata al Messaggero a gennaio disse: «Non voglio toccare quell’argomento, preferisco far parlare il mio lavoro».