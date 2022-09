In Grecia il mercato chiude stasera e l’Olympiacos (a sorpresa) può prendere Keylor Navas

Il costaricano aveva annunciato che sarebbe rimasto al Psg ma il portale ellenico to10.gr riporta l’indiscrezione. Al club greco si unirà anche James Rodriguez

L’indiscrezione lanciata dal portale greco to10.gr ha del clamoroso: il portiere costaricano Keylor Navas, nonostante abbia annunciato la permanenza al Psg oramai quindici giorni fa, potrebbe finire all’Olympiacos entro stasera. Il mercato, infatti, in terra ellenica, chiude oggi. Ovviamente, così come sarebbe avvenuto qualora Navas fosse arrivato al Napoli, il Psg dovrebbe caricarsi parte sostanziosa dello stipendio. L’Olympiacos sta provando a sbrogliare la matassa e intanto è pronto a chiudere per James Rodriguez, che come in tanti ricorderanno fu oggetto del desiderio degli azzurri durante il calciomercato del 2019 e che si è svincolato dal club saudita a cui s’era legato. Il colombiano arriva a parametro zero.