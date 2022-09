Il Monza guadagna il primo punto in Serie A, l’Udinese batte il Sassuolo, Fiorentina sconfitta a Bologna

Le partite del pomeriggio. La Fiorentina continua ad avere problemi di concretezza in attacco. Il Sassuolo finisce il match in 10

Vincono l’Udinese (sul Sassuolo) e il Bologna (sulla Fiorentina), nelle partite del pomeriggio della domenica, mentre il Monza pareggia con il Lecce in trasferta.

Nello stadio di Via del Mare la formazione di Stroppa guadagna il suo primo punto in classifica. Il Monza è andato in vantaggio con Sensi, a cui ha risposto, nella ripresa, Joan Gonzalez.

Il Sassuolo perde in casa 3-1 contro l’Udinese, che portano a casa la quarta vittoria consecutiva contro un Sassuolo che ha finito la partita in 10 per un rosso a Ruan. I marcatori sono stati Frattesi per il Sassuolo al 33’ e per l’Udinese Beto, con una doppietta, al 75 e al 93 e Samardzic al 91.

Il Bologna ha infine vinto in casa contro la Fiorentina di Italiano, che continua ad evidenziare problemi di concretezza in attacco. La partita è finita 2-1.