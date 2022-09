Il Messaggero: ancora non s’è capito coma abbia fatto il Napoli a perdere lo scudetto

“Diciamo che sono i misteri del calcio. Ma ora sarebbe un delitto non credere al prossimo, di scudetto. Il Napoli è un progetto tecnico sensatissimo”

Come ha fatto il Napoli a perdere lo scudetto dello scorso anno?

Il Messaggero – come tanti – scrive del Napoli: dedica una interessante mezza pagina a Spalletti e De Laurentiis.

Il Napoli è un progetto tecnico sensatissimo, che già lo scorso anno si manifestò in quasi tutta la sua forza (poi ci fu l’incomprensibile e tuttora non spiegato crollo di primavera, ma fino a marzo erano punto a punto con Milan e Inter).

Ancora non si è capito come abbia fatto il Napoli a perdere lo scudetto dello scorso anno, e perché l’ha perso. Diciamo

che sono i misteri del calcio. Ma ora sarebbe un delitto non credere al prossimo, di scudetto.