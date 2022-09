Il Cholo Simeone: «Sono contento per Giovanni, ha lavorato tanto per arrivare in Champions»

L’allenatore dell’Atletico Madrid sul figlio, attaccante del Napoli: «È in una squadra che attacca molto e questo gli fa bene per le sue caratteristiche».

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, padre del Cholito napoletano, ha commentato alla stampa la vittoria contro il Porto (2-1) nella prima giornata di Champions League e anche il gol del figlio con il Napoli, uno dei quattro segnati al Liverpool.

«Per Giovanni mi fa molto piacere, ha lavorato tanto per raggiungere la Champions e ha segnato. È in una squadra che attacca molto e questo gli fa bene per le sue caratteristiche».